Nova, evropska definicija sovražnega govora?

Evropa potrebuje dobro premišljeno in dovolj natančno definicijo sovražnega govora, ki jo bo mogoče uporabljati za konkretne primere, ob uporabi konkretnih besed, podanih v konkretnih okoliščinah in glede konkretnih ljudi, s konkretnim javnim statusom in vplivom, ki bodo temeljile na konkretnih predpostavkah, dejstvih in družbenem vplivu določenih besed in njihovih izjav, namenjenih določenim skupinam ljudi ali posameznikom. Petega junija sem zaključil članek Ustavne pripombe k razumevanju svobode izražanja in koncepta sovražnega govora v Sloveniji – in v Evropi, ki je bil objavljen na uglednem blogu ...