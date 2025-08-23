Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

V nadaljevanju preberite:

Nova stvaritev legendarnega alpinista je Hiša Reinholda Messnerja. Odprl jo je 27. junija 2025. Nastala je v soustvarjanju z ženo Diane in sodelovanjem podjetja 3 Zinnen AG Dolomites. Stoji na nekdanji zgornji postaji gondolske žičnice Monte Elmo nad krajem Sexten na Južnem Tirolskem.

Impozantna zgradba je preurejena in prenovljena po načelu »upcyclinga« in ne recikliranja, kar pomeni ustvarjalno, ponovno uporabo že obstoječega, a odsluženega. Prav to se je zgodilo s tem delom nekoč delujočega, danes pa zastarelega žičniškega objekta. Zakonca Messner sta zgradbo rešila pred rušenjem in jo spremenila v navdihujoč prostor.

»Rad bi tudi v naše, zahodne gore vnesel duhovno in ustvarjalno vizijo, ki je značilna za himalajske vrhove. Izpostaviti želim njihove univerzalne vrednote in jih uporabiti kot vodilo za našo prihodnost.«