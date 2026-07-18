Nova realnost evropskih počitnic

Najvišja predstavnika hrvaškega turizma – minister Tonči Glavina in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić, sta tudi v začetku julija, kot običajno, predstavila javnosti junijske turistične rezultate, ki so nekakšen lakmusov papir za prihajajoča paradna poletna meseca. Rezultati so bili prestavljeni kot uspeh, saj da je Hrvaška v zahtevnih geopolitičnih okoliščinah in motnjah na trgih v prvem polletju ohranila lanski turistični obisk. A dejstva še zdaleč niso bila tako bleščeča. Po uspešni predsezoni je sosedo junija obiskalo kar sedem odstotkov manj gostov kot v istem obdobju lani, šest odstotkov manj je bilo tudi ­prenočitev.

V hrvaškem turističnem štabu so, kot kaže, v resnici zagorele vse alarmne luči. Njegovi predstavniki so v naslednjih dneh hiteli pojasnjevati, da so za padec krivi nogometno svetovno prvenstvo, drugačen razpored šolskih počitnic in praznikov v evropskih državah, še posebej v Nemčiji, ter da so bile številke v prvih dneh julija pozitivne. Toda iz Hrvaške turistične skupnosti so prišla tudi opozorila, da je treba pomesti pred lastnim pragom.