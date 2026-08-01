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    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Od »krivosodja« do lova na Tanjo Fajon: kako Janševa vlada ruši pravno državo

    Posebej skrb zbuja oženje prostora civilne družbe, kulturne pobude in medijskega pluralizma.
    Primopredaja poslov na Ministrstvu za zunanje zadeve med Tanjo Fajon in Tonetom Kajzerjem. Tedaj je bilo še vse v redu. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Primopredaja poslov na Ministrstvu za zunanje zadeve med Tanjo Fajon in Tonetom Kajzerjem. Tedaj je bilo še vse v redu. FOTO: Jože Suhadolnik
    Janez Markeš
    1. 8. 2026 | 05:00
    8:44
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    Kazenska ovadba ministrstva za zunanje in evropske zadeve zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon v javnosti deluje kot prekomerna. V njej mnogi vidijo dolgo roko maščevanja bolj kot akt pravne države. To in vzporedna dejanja aktualne vlade sploh sprožajo široko vprašanje, kakšen je v tem trenutku status slovenske pravne države. To in vzporedna dejanja aktualne vlade sploh sprožajo še bolj široko vprašanje, namreč, kakšen je pod Janševo avtokracijo po novem status slovenske družbe in njene demokracije kot take.

    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
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    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o delovnih razmerjih

    Ali moramo res vzeti dva tedna dopusta skupaj?

    Zakon določa obvezni neprekinjeni počitek, raziskave pa kažejo, da je za regeneracijo pomemben predvsem kakovosten odklop.
    Beti Burger 31. 7. 2026 | 05:00
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    Novice  |  Svet
    Plaz v Himalaji

    Tragedija pod Broad Peakom: deset ljudi, tudi znanega alpinista, odnesel plaz

    Nirmal Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov.
    31. 7. 2026 | 06:16
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    Šport  |  Kolesarstvo
    Nesreča na treningu

    Primoža Rogliča zbil avtomobil

    Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
    31. 7. 2026 | 18:20
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    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    31. 7. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Investicije

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    demokracijamedijikultura
    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Celovito integracijo Romov lahko omogoči le zaposlitev

    Po letih ukvarjanja z Romi je v Kočevju opazen velik napredek, pravi Peter Pirc, ravnatelj OŠ Zbora odposlancev, ki obenem vlado poziva, naj ukrepe nadaljuje
    Simona Fajfar 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Karikatura

    Paradoks

    Po Evropi nizki vodostaji že ovirajo plovbo ter oskrbo z vodo in energijo. Suša povzroča škodo tudi v kmetijstvu.
    Marko Kočevar 1. 8. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Liga narodov

    V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

    V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
    Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    ChatGPT

    Osebni svetovalec, ki pozna vse modele in vaš slog vožnje

    Umetna inteligenca v avtomobilih: BMW in chatgpt v novi dobi konfiguriranja avtomobilov, a rešitev še ni na voljo vsem.
    1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Karikatura

    Paradoks

    Po Evropi nizki vodostaji že ovirajo plovbo ter oskrbo z vodo in energijo. Suša povzroča škodo tudi v kmetijstvu.
    Marko Kočevar 1. 8. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Liga narodov

    V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

    V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
    Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    ChatGPT

    Osebni svetovalec, ki pozna vse modele in vaš slog vožnje

    Umetna inteligenca v avtomobilih: BMW in chatgpt v novi dobi konfiguriranja avtomobilov, a rešitev še ni na voljo vsem.
    1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
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    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
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    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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