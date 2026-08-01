Od »krivosodja« do lova na Tanjo Fajon: kako Janševa vlada ruši pravno državo

Kazenska ovadba ministrstva za zunanje in evropske zadeve zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon v javnosti deluje kot prekomerna. V njej mnogi vidijo dolgo roko maščevanja bolj kot akt pravne države. To in vzporedna dejanja aktualne vlade sploh sprožajo široko vprašanje, kakšen je v tem trenutku status slovenske pravne države. To in vzporedna dejanja aktualne vlade sploh sprožajo še bolj široko vprašanje, namreč, kakšen je pod Janševo avtokracijo po novem status slovenske družbe in njene demokracije kot take.