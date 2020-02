Nova vlada – nov pristop k ureditvi javnih služb?

Na začetku tranzicije, ko je bilo na mizi vprašanje, kako urediti javne službe, so se odločili za njihovo podržavljenje. Tako so javne službe postale podaljšek državnega aparata. Zakaj je to slabo in kako je treba urediti to področje?Ob padcu zadnje vlade so mnogi izrazili obžalovanje, da spet ne bodo sprejeti nekateri zakoni na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, raziskovanja, kulture itd., ki jih bolj ali manj na novo pripravljajo po vsaki zamenjavi vlade, ne da bi pripeljali ta proces do konca. Tudi tokrat najbrž ne bo kakih katastrofalnih posledic. Ne zato, ker bi bilo stanje na omenjenih področjih dobro, saj ...