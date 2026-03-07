Nove tehnologije imajo potencial. A ta je v stari družbi blokiran

Tehnologija in znanost nista sama po sebi gonilo napredka; spremembe zahtevajo družbene procese, ki morajo temeljiti na političnem in družbenem angažiranju.

Ni večje neumnosti kakor gledati samo znanost in tehnologije ter pričakovati, da te, same po sebi, determinirajo razvoj družb. Ga ne. O življenju družb odločajo družbeni procesi, ki so samo zelo posredno navezani na tehnološke. O njih moramo znati razmišljati. Decembra je v Cankarjevem domu dvakrat nastopil znani grški vplivnež Janis Varufakis. Mednarodni pomembneži v Sloveniji seveda napolnijo dvorane. Ob tej priložnosti je predvsem udrihal čez Evropsko unijo, v soočenju s katero je leta 2015 kot grški finančni minister prispeval levji delež k najslabšemu možnemu razpletu tedanje grške krize. Ni bilo lahko, evropsko stran je zastopal nasilni nemški minister Schauble, čigar naloga je bilo zgolj reševanje nemških (in francoskih) bank. Razmerje moči med veliko in majhno državo je jasno; še ...