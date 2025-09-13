Novi globalni red po kitajskem (in ruskem) receptu

V nadaljevanju preberite:

Na nedavnem vrhu Šanghajške organizacije za sodelovanje (SCO), ko je srečanje avtokratskih voditeljev in tistih, ki jih želijo pritegniti, v Tianjinu gostila Kitajska, je bilo govora tudi o globalnem upravljanju oziroma novem globalnem redu, ki naj bi nadomestil obstoječega pod ameriškim vodstvom. Po besedah kitajskega predsednika Xija, ki jih je delil z ruskim predsednikom Putinom, naj bi ta bil pravičnejši, bolj uravnotežen in s tem bolj stabilen. Upošteval naj bi interese vseh in ne le nekaterih. Wu Hongbo, do nedavnega posebni predstavnik kitajske vlade za evropske zadeve, pred tem pa med drugim kitajski veleposlanik v Nemčiji in podsekretar OZN za ekonomske in socialne zadeve, ga je v pogovoru ob robu Blejskega strateškega foruma zaobjel v petih točkah:

• spoštovanje načela suverene enakosti držav,

• spoštovanje mednarodnega prava,

• resnični multilateralizem,

• pristop, osredotočen na ljudi,

• novi red naj bo akcijsko usmerjen.