Novi jezdeci apokalipse

V Bratih Karamazovih – čas epidemije je kot nalašč za ponovno branje Dostojevskega – naletim na izvrsten psihološki opis znamenite slike Ivana Kramskega z naslovom V zazrtosti. Naslikan je zimski gozd in v njem v raztrgani suknjici in lubnatih opankih sam in samcat sredi najgloblje samote kmetič, ki je očitno zašel in je videti ves zamišljen. Toda ne premišljuje, ampak se v sebi nekam zazira. Če bi ga sunili, bi se zdrznil in se ozrl na vas kakor prebujen iz spanja, a razumel bi ničesar ne, zapiše Dostojevski.Ta njegov opis slike izpod čopiča mojstra, ki sem ga tudi sam velikokrat občudoval v ruskih muzejih in galerijah, ...