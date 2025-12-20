Novi labirint nagrajevanja zaposlenih in delitve dobička

Ta mesec se delavci po državi veselijo božičnice. Nekateri, na primer javni uslužbenci, so jo prejeli prvič, saj je vlada tik pred koncem leta uzakonila obvezno božičnico za vse zaposlene in jo nekoliko nespretno poimenovala zimski regres ter že povzročila zmedo zaradi zamenjevanja tega izplačila z regresom za letni dopust. Številna podjetja so poleg obveznih 639 evrov zaposlenim namenila še nagrado za uspešnost, tako da so nakazila dosegla tudi od 1000 do 2000 evrov, v najbolj radodarnih družbah pa so celo presegla 10.000 evrov.

A povsod ni tako radostno.