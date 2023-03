Novogradnja državnih institucij vzpostavlja kolektivno zavest družbe

V članku lahko preberete:

Rojen je leta 1977. Študij arhitekture je končal leta 2004, leta 2006 je na fakulteti za arhitekturo postal asistent, leta 2015 pa docent. Ob prevzemu funkcije podžupana in prvega urbanista Mestne občine Ljubljana pred dobrim mesecem je zamrznil direktorovanje v arhitekturnem ateljeju Medprostor, kjer so s sodelavci v preteklem desetletju prejeli kar nekaj nagrad in priznanj, med njimi Plečnikovi nagrado in medaljo, evropsko nagrado za urbani javni prostor, priznanje Maksa Fabianija, nagrado piranesi in zlati svinčnik. Letos je z ateljejem Medprostor, katerega soustanovitelj je, prejel tudi nagrado Prešernovega sklada.

Z arhitekturnim ateljejem Medprostor je pred desetletjem zmagal na natečaju za postavitev spomenika žrtvam vseh vojn.

Kot novi mestni urbanist stopa v velike čevlje predhodnika Janeza Koželja. Kako gleda na urbanistični razvoj Ljubljane? Od Nuka 2 do Rakove jelše, od železnice do kolesarskih poti.