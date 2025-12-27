Novoletna voščilnica za svet, ki ne ve več, kaj si želi

»Poišči tisto, kar ljubiš, in pusti, da te to ubije.« Tudi ta citat pogosto pripisujejo Bukowskemu. Ni pomembno, ali je to dejal v pijanem ali treznem stanju, je to napisal v enem od pisem ali izdolbel v klop v parku. Ni pomembno, ali je to sploh njegova misel. Pomembno je, da v letu 2026 najdemo tisto, kar ljubimo tako silovito, da smo za to pripravljeni dati vse. Da smo sposobni v ta eliksir nesmrtnosti vliti toliko sebe, da se nam bo zdelo, da umiramo od zadovoljstva, v resnici pa bomo šele takrat, izpolnjeni in uresničeni, pravzaprav začeli živeti. In naj bo to nova pesem ali neka drugačna simfonija, nova organizacija za pomoč otrokom ali kakšna izvirna ideja za zaščito narave, naj bo to jedrska fuzija. Ali kakšna nova vrsta države.

Vse to nam bo uspelo uresničiti samo, če bomo v sebi našli dovolj ljubezni, ki bo premaknila goro, ki zakriva svetlobo pred našimi okni. Pozor: za pomen besede »ljubezen« poglej zgornji stavek, ki ga je morda zapisal Bukowski.