Novoletni loto ali za narodov blagor

Kajti Loterija Slovenije, strateška naložba države, katere večinski delničarji so Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Kapitalska družba in Slovenski državni holding, je v letu 2024 od iger na srečo ustvarila nekaj več kot 134 milijonov evrov, zaradi česar ste v zadnjem mesecu ob slovenskih cestah in v slovenskem časopisju lahko zasledili oglas, ki je navajal, da smo »s sodelovanjem v loterijskih igrah v zadnjem letu pomagali zbrati 24.951.876 evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije«.

Ali kot so v Cankarjevi komediji Za narodov blagor dejali občinski svetniki: »Upoštevati je namreč treba narod in celotno korist narodovo.« Omenjene organizacije si sredstva vsekakor zaslužijo, toda oglas Loterije Slovenije je zamolčal, da so ji prebivalke in prebivalci s sodelovanjem pomagali zbrati tudi 7.570.131 evrov čistega poslovnega izida.