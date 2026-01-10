  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Novoletni loto ali za narodov blagor

    Je mogoče, da nam država, ki bi morala omogočati dostop do osnovnih bivanjskih razmer, mastno računa za samo obljubo teh razmer, za samo možnost hrepenenja?
    Igre na srečo praviloma nesorazmerno financirajo tisti z nižjimi dohodki, s tem pa že tako ranljivi postajajo še ranljivejši. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Igre na srečo praviloma nesorazmerno financirajo tisti z nižjimi dohodki, s tem pa že tako ranljivi postajajo še ranljivejši. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Pia Prezelj
    10. 1. 2026 | 05:00
    8:13
    A+A-

    Kajti Loterija Slovenije, strateška naložba države, katere večinski delničarji so Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Kapitalska družba in Slovenski državni holding, je v letu 2024 od iger na srečo ustvarila nekaj več kot 134 milijonov evrov, zaradi česar ste v zadnjem mesecu ob slovenskih cestah in v slovenskem časopisju lahko zasledili oglas, ki je navajal, da smo »s sodelovanjem v loterijskih igrah v zadnjem letu pomagali zbrati 24.951.876 evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije«.

    Ali kot so v Cankarjevi komediji Za narodov blagor dejali občinski svetniki: »Upoštevati je namreč treba narod in celotno korist narodovo.« Omenjene organizacije si sredstva vsekakor zaslužijo, toda oglas Loterije Slovenije je zamolčal, da so ji prebivalke in prebivalci s sodelovanjem pomagali zbrati tudi 7.570.131 evrov čistega poslovnega izida.

    Več iz teme

