Nujen razvojni preboj za srečo prihodnjih generacij

Slovenija zdaj po indeksu človekovega razvoja zaseda osmo mesto na svetu, po indeksu sreče deseto, stopnja neenakosti je med najnižjimi v svetu, a hkrati Umar v poročilu o razvoju opozarja tudi na naše zaostanke pri digitalizaciji in avtomatizaciji, ob tem, da se bo do leta 2050 število delovno aktivnih zmanjšalo za 145 tisoč ljudi, kar načenja temelje prihodnje blaginje.

Digitalizacija, pametna uporaba umetne inteligence in vlaganja v neoprijemljivi kapital postajajo ključni, da bi ostali med razvitimi državami, ob tem da Slovenija pri digitalnih veščinah, industriji 4.0 in računalniškem izobraževanju očitno zaostaja. Ob primerih dobrih praks vodilnih držav inovatork se spet odpira dilema, kako omejene javne in evropske vire preusmeriti od kratkoročnih koristi in političnih kalkulacij k strateškemu razvojnemu preboju.