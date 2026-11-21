Odkar sem se pred dvajsetimi leti znašel v podjetništvu, te dni teče že sedma javna razprava o socialni kapici. V tem času smo preživeli šest vlad obeh polov, finančno krizo, ponovni razcvet gospodarstva in epidemijo. Dočakali smo celo novo kolektivno pogodbo javnega sektorja. Še vedno pa se nismo naučili pogovarjati o solidarnosti. Solidarnost pomeni, da kdor ima več, prispeva več, da imamo vsi zagotovljen civiliziran minimum. Če je družba zaščitena pred revščino, smo vsi na boljšem. V Sloveniji smo v tem med najboljšimi na svetu: imamo eno najnižjih neenakosti v Evropi in najnižjo revščino otrok v EU. Solidarnost pomeni tudi, da v družbi potrebujemo in pripoznavamo drug drugega v delitvi dela, ker vsak prispeva s svojim trudom in specializacijo. Podjetnice in podjetniki ustvarjamo ...