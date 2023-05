V nadaljevanju preberite:

Ni bilo naključje, da se je v novi slovenski državi vzpostavil praznik dneva boja proti okupatorju, kajti njegov namen je bil združiti Slovence različnih idejnih podstati na skupni ideji svobode. Tako naj bi se Osvobodilna fronta slovenskega naroda (v domeni koalicije) in Protiimperialistična fronta (v domeni KPS) združili v širšem nacionalnem kontekstu, ki simbolizira svobodo naroda in prostost človeka od socialnih prisil, ki so prek kapitalskih vzvodov tako ali drugače povzročile dve uničujoči svetovni vojni. Praznik naj bi bil skupna podlaga vseh državljanov nove države, torej drevo, ki je zraslo iz različnih korenin v skupno deblo in spet raznoliko vejevje. Da je ideja svobode v Sloveniji še vedno živa, dokazuje bliskovit vzpon (zdaj vladajoče) stranke pred dobrim letom, ko se je zdelo, da se ta vrednota spet trese pod grožnjo totalitarizma.