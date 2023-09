O krizi: Nekaj je medtem postalo jasno

V nadaljevanju preberite:

Racionalnost v politiki je ključna, toda prihajajoča gospodarska kriza jo bo brez dvoma postavila na preizkus. Gospodarstveniki vedo povedati, da se javnost v Sloveniji pod vtisom cvetočih gibanj v zadnjih nekaj letih ne zaveda prav dobro, kaj v resnici prihaja. Gospodarstvo se občutno krči ravno v trenutku, ko se zaradi inflacije in neracionalnega razdeljevanja denarja v »covidni« Sloveniji, pa tudi zaradi pogubnih eksperimentov v zdravstvu pritiski na proračun vrtoglavo povečujejo. To se glede na slovensko politično realnost ne more končati drugje kot v zaostrenih političnih konfliktih, v iracionalni retoriki, sovražnem govoru ideološkega tipa in v vseh vrstah diskvalifikacij, vključno z retoriko apokalipse ob begunskih migracijah.