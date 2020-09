O moči in odgovornosti kapitala

Že pol leta je, odkar nam naš državni vrh sporoča, da je edina verodostojna slovenska tradicija tista iz njenih najtemačnejših epizod nacionalnega hlapčevstva in samouničevanja, iz njenih epizod regresije v najbolj mračni predpotopni, predrazsvetljenski primitivizem. Ter da bo samo ta tradicija tudi naše vodilo za prihodnost. Institucije demokracije, ki jih gradimo zadnjih trideset let, so zdaj kar naenkrat institucije »globoke države«, s katero je treba obračunati.Od kod se je to vzelo? Domače okolje takšnih abotnosti ne producira. Ni bilo ekonomske krize, ki zna proizvesti prevrate te vrste, najpogosteje kot reakcijo na ...