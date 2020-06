O neodvisnosti in ugledu uradne statistike

Pred kratkim je nekaj prahu v javnosti dvignila razrešitev generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije. Večina razprav o tem je doslej potekala na politični ravni. Ker menim, da sta bili širina in resnost problema, ki iz te razrešitve izhaja, v teh razpravah prikazani preveč površno in ne dovolj poglobljeno, bi rad podal še zorni kot nekoga, ki že dvajset let strokovno deluje na področju uradne statistike.Najprej nekaj dejstev. Vlada Republike Slovenije je na 47. dopisni seji 21. maja 2020 razrešila generalnega direktorja Statističnega urada RS in na njegovo mesto imenovala vršilca dolžnosti. Obrazložitve ...