O oranju vprašaj orača, o tkanju tkalko

Rezultati slovenskih dijakinj in dijakov so posledica številnih vzrokov in dolgoročnih procesov, ki jih Pedagoški inštitut analizira že šestdeset let.
Galerija
Minister za rešitev problema ponuja podjetništvo. Mladi ljudje naj bi se zgledovali po uspešnih podjetjih in njihovih menedžerjih. FOTO: Voranc Vogel
Ob slabih rezultatih slovenskih dijakinj in dijakov v mednarodni raziskavi Pisa in ob apokaliptični paniki, ki jo je zagnalo šolsko ministrstvo, se je sprožil nekoliko kaotičen vrtinec razprav. Vseeno ne bo odveč dodati še ene razsežnosti: razmislek o šoli v širših in dolgoročnejših procesih.
Že na prvi pogled preseneti, da se ob sedanjem preplahu, povezanem z rezultati raziskave Pisa, niso ne ministrstvo za šolstvo ne občila ravnala po kitajskem pregovoru v naslovu: za razlago rezultatov raziskave se niso obrnila na njenega izvajalca – na Pedagoški inštitut. Inštitut sodeluje v raziskavi že od leta 2004. Kolegice in kolegi z inštituta bi lahko o dognanjih, o procesih v izobraževanju pri nas in v tujini, o zdrsih in uspehih povedali marsikaj več od jadikovanja nad slabo uvrstitvijo na ...
Komentarji