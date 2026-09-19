O oranju vprašaj orača, o tkanju tkalko

Ob slabih rezultatih slovenskih dijakinj in dijakov v mednarodni raziskavi Pisa in ob apokaliptični paniki, ki jo je zagnalo šolsko ministrstvo, se je sprožil nekoliko kaotičen vrtinec razprav. Vseeno ne bo odveč dodati še ene razsežnosti: razmislek o šoli v širših in dolgoročnejših procesih. Že na prvi pogled preseneti, da se ob sedanjem preplahu, povezanem z rezultati raziskave Pisa, niso ne ministrstvo za šolstvo ne občila ravnala po kitajskem pregovoru v naslovu: za razlago rezultatov raziskave se niso obrnila na njenega izvajalca – na Pedagoški inštitut. Inštitut sodeluje v raziskavi že od leta 2004. Kolegice in kolegi z inštituta bi lahko o dognanjih, o procesih v izobraževanju pri nas in v tujini, o zdrsih in uspehih povedali marsikaj več od jadikovanja nad slabo uvrstitvijo na ...