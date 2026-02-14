Muzika je čudež: delal jo bom, dokler me z odra ne odnesejo naravnost na pogreb

Njegovo življenje je nenavadna zgodba, ki ima več začetkov, kot pravi. Vsaka njegova pesem ima zgodovino, svojo zgodbo. Goran Bregović je izjemen pripovedovalec zgodb. Rad jim pravi elipse. Ni nujno, da so se res zgodile točno tako. A nekaj obljublja: v Stožicah nas čaka zgodba, ki jo piše Bijelo dugme, čisti rokenrol.

Že kot srednješolec je začel igrati violino, nato kitaro, »ker imajo dekleta raje kitariste kot violiniste«. Bil je precej »divji, neprilagojen najstnik«; ko je pri šestnajstih moral skrbeti sam zase, je pustil šolo in se preživljal tako, da je igral narodnjake v kavarni v hercegovskem Konjicu in prodajal časopise. Dokler ga ni opazil Željko Bebek in ga povabil, da igra bas kitaro v skupini Kodeksi, s katero so med drugim prepotovali jug Italije.

Po sporu med člani se je vrnil v Sarajevo, se vpisal na študij filozofije in sociologije in leta 1974 ustanovil rock skupino Bijelo dugme. Prvi album Kad bi' bio bijelo dugme je bil hit, Jugoslavijo je zajela dugmemanija. Vse ostalo je zgodovina.

Večkrat je ponovil, da svojega rojstnega dneva ne praznuje, a da je petdeseti rojstni dan skupine Bijelo dugme nekaj, kar je treba praznovati. Turneja Doživjeti stotu se je z novo postavo skupine začela z velikim koncertom v Sarajevu, mestu, ki glasbenika še vedno ljubi. Nazadnje so trikrat napolnili zagrebško Areno.

Bregović zadnje čase nerad daje intervjuje. Ni mu treba. Dogovarjali smo se, da pridemo v Beograd, v njegovo stekleno hišo na Senjaku, kjer sva se za Sobotno prilogo zadnjič pogovarjala še pred pandemijo. A njegov urnik je bil preveč natrpan, zato sva se dogovorila za pogovor prek videa. Pokličite me v soboto, kadarkoli. Udobno zleknjen na zofi barve mlečne kave, zadaj za njim ena od številnih umetnin, je odgovarjal poglobljeno in ležerno hkrati – in dajal vtis, kot da prvič sliši vprašanja, ki jih je slišal neštetokrat, in kot da prvič govori zgodbe samo nam. Profesionalec.