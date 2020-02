O srebrnikih, groših in korajži

Če je kdo upal, da bo prišel na predokus morebitne Janševe koalicije ali vlade po morebitnih predčasnih volitvah, se mu je sredi tedna želja uresničila. Za bežen posnetek stanja duha take hipotetične koalicije ali vlade, hkrati pa karikature demokracije, sta poskrbela dva lika, Žan Mahnič in Jožef Jerovšek. Za čvrstejšo oceno stanja duha in za to, kako ga oblivajo raznovrstni interesi, pa je poskrbela serija treh izjav: petinsedemdesetih intelektualcev ta teden, teden poprej dvaindvajsetih gospodarsko usmerjenih razumnikov in Katoliške cerkve v dveh nadaljevanjih postnega Pastirskega pisma.Kaj storijo počeni grošiŽana ...