Obrambni minister v času vojne

V članku lahko preberete:

Le nekaj ur po tem, ko je Oleksij Reznikov, ki je ukrajinsko obrambno ministrstvo vodil zadnjih dvaindvajset mesecev, po navodilih predsednika Volodimirja Zelenskega v parlament poslal svojo odstopno izjavo, je bilo že znano ime novega obrambnega ministra države, ki je v dolgotrajni vojni, iz katere ni videti izhoda.

Vodenje trenutno najbolj izpostavljenega kabineta ukrajinske vlade prevzema 41-letni Rustem Umerov, ki je zadnje leto vodil sklad za upravljanje z državnim premoženjem, dolgo leta središče velikih korupcijskih afer in, milo rečeno, spornih privatizacijskih poslov. Zelenski je Umerova izbral zato, ker mu je – to mu priznavajo tudi ukrajinski preiskovalni novinarji – degradirano javno institucijo uspelo dodobra očistiti. Nekaj takega Zelenski in zahodne ukrajinske zaveznice od ekonomista in vrsto let uspešnega poslovneža Umerova zdaj pričakujejo tudi na obrambnem ministrstvu, ki ga je moral Reznikov zapustiti zaradi sistemske korupcije.