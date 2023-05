Obrat na trgu nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Bogat digitaliziran Delov arhiv ponuja zanimiv pogled v življenje Slovencev po drugi svetovni vojni, ki ga lahko raziskujemo tudi z branjem malih oglasov. Nekdo je tako s pomočjo oglasov v Slovenskem poročevalcu leta 1947 poskušal prodati odlično ohranjen ford baby z dobrimi gumami, drugi prav dobro ohranjen športni voziček in nov moški klobuk, tretji konja, četrti lovsko puško, peti ... Zelo podobno kot danes poteka prodaja prek bolhe ali facebookove tržnice. Nekateri pa so s pomočjo časopisa tudi kupovali; nekdo je želel kupiti gumijaste škornje, neka družina je iskala dobro ohranjeno straniščno školjko, pa dežni plašček za otroka, avto, semenski krompir in tako dalje.

Posebna rubrika je bila namenjena nakupu, prodaji, zamenjavi in najemu nepremičnin. Nekdo je tako želel kupiti parcelo za Bežigradom ali v Šiški, dva študenta sta iskala sobo blizu univerze, tretji bi kupil manjšo hišo blizu centra Ljubljane, četrti je iskal enodružinsko hišico v Kranju ...