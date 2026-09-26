Obrazi novega fašizma

Nemčija se je v celotni povojni zgodovini uspešno upirala privlačnosti skrajne desnice. Nobena druga demokracija ni zgrajena na takšni sposobnosti kljubovanja političnim skrajnostim. Pred desetimi leti je zaradi vzpona Alternative za Nemčijo (AfD) zgradila Brandmauer, požarni zid. Toda AfD je povzročila najbolj dramatičen premik v političnem diskurzu po združitvi države leta 1990: postala je vseprisotna in zdaj narekuje miselnost drugih strank. Z véliko zmago v majhni deželi na vzhodu je postala množična, »ljudska stranka«. Sposobna je zmagovati v različnih zveznih deželah in med različnimi demografskimi skupinami. Njen kandidat Ulrich Siegmund je v Saški - Anhaltu ponižal politični establišment. Nova nacionalsocialistična grupacija, nemški urad za zaščito ustave je več njenih ...