Obrisi nove Evrope

V kolumni preberite:

Poletje se končuje in Italija ni edina, ki jo obseda politična jesen ­– pa čeprav v času ferragosta, in avgust je v Italiji svetinja, ko se vsi, ki si lahko privoščijo, odpravijo na počitnice. Odkar je Putinova Rusija štiriindvajsetega februarja napadla Ukrajino, se je v Evropi prelomilo vse. Varnosti, ki smo je bili vajeni, ni več, v Evropi je vojna. Vstopila je v sedmi mesec, njenega konca ali diplomatske rešitve ni videti, evropska politika je v razsulu, gospodarske posledice uničujoče.

Najbolj dramatične spremembe se dogajajo v Nemčiji, kjer je samo tri dni po tem, ko so ruski tanki prestopili ukrajinsko mejo, kancler napovedal Zeitenwende, spremembo paradigme; odmik od pacifizma in oboroževanje mejita na geopolitično revolucijo. Nedavno naslovnico britanskega Economista obvladuje velik naslov Nova Nemčija. Zaradi odvisnosti od poceni ruskega plina grozi uničenje nemške industrije, zaradi cen energentov je kancler Olaf Scholz pod nepopisnim pritiskom. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se ima za avantgardo, vedno je glasen na evropskem podiju, o vojni v Ukrajini zadnji čas malo govori. Tik pred obiskom v Alžiriji je opomnil državljane, da so posledice, ki jih občutijo, šele začetek.