Obstaja čuden strah pred komunizmom, a Avstrija nikoli ni bila komunistična

V nadaljevanju preberite:

»V drugih državah, v Sloveniji, Franciji in na Poljskem, praznujejo odpor; spomnim se, na primer, da so pred leti izdali spominske kovance s podobo partizanov. V Avstriji tega ni. Glavni problem je v tem, da odpora v nacistični dobi pri nas ne praznujemo in da ga ne prepoznamo kot nekaj pomembnega za družbo, v kateri živimo. Obstaja čuden strah pred komunizmom, toda Avstrija sploh nikoli ni bila komunistična. Bila je fašistična država. Tudi vsi avstrijski in koroški partizani niso bili komunisti, na to se pogosto pozablja,« je povedal avstrijska pisateljica Evelyn Steinthaler.