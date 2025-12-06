Obstaja rek, da Peking vodijo babice

Politika enega otroka že približno dvajset let ni več v veljavi, a so njeni učinki vidni še danes – tudi pri pravici Kitajk do svobodnega odločanja o lastnem telesu. Splav je od leta 1979, ko je vlada začela strogo omejevati število rojenih otrok, postal orodje za nadzor prebivalstva in tedaj torej ni pomenil svobodne izbire.

Brezplačen in dovoljen splav ni bil uveden zato, da bi ženskam dali možnost svobodnega odločanja, temveč je bil način izvajanja demografske politike. Danes je splav na Kitajskem dovoljen in tudi dostopen – sicer je plačljiv –, vendar ga zaradi želje države po dvigu rodnosti znova začenjajo omejevati. Še posebej na podeželju ženskam vcepljajo pomen družine in svetost zakona.