Obstreljevanje v Gazi. Obstreljevanje?

Zakaj zunanja ministrica Republike Slovenije agresije Izraela nad palestinskim narodom ne opredeli kot genocid? Zakaj nenehno relativizira dogajanje v Gazi? In – ali je to uradno stališče Republike Slovenije? To so vprašanja, ki se mi porajajo – kot profesorju prava in kot državljanu Republike Slovenije. Nazadnje je Tanja Fajon na prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta med drugim dejala, da z globoko jezo opazuje porast skrajne desnice po vsej Evropi in da je najboljši način spomina na žrtve holokavsta in obstreljevanja v Gazi, da poiščemo pot do miru. »Obstreljevanje v Gazi« – kako si lahko kdo dovoli, da opredeli pekel in grozote, ki trajajo od 7. oktobra 2023, zgolj kot »obstreljevanje«?