Obtožbe, da so sodniki usedlina prejšnjega sistema, ni primerno in ne drži

»Bitko za svojo sodniško nepristranost morajo sodniki, še zlasti pa ustavni in vrhovni, bojevati vsak dan. Pri zagotavljanju nepristranosti je zelo pomemben tudi njen videz. V zadevi RTV Slovenija je ta videz bil, in je očitno še, na resni preizkušnji.« Tako ocenjuje Aleš Zalar, nekdanji sodnik in dvojni minister, zdaj mednarodni svetovalec, pa tudi poročevalec strokovne skupine za ustavne spremembe. Z njim smo se pogovarjali pred parlamentarno sejo ustavne komisije, ki bo 31. maja. Na njej se bo odločalo, ali pripraviti ustavni zakon, ki je podlaga za spremembe ustave v delu, ki določa način imenovanja sodnikov.