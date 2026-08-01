Oče je vedno govoril, da je tragedija, ker nismo videli Marilyn v vsej veličini

V Ljubljano je prišel v okviru igralskega festivala Krafft, da bi z igralci vodil delavnice, ki so se zaključile z mojstrskim tečajem. David Lee Strasberg, sin znamenitega pedagoga igre Leeja Strasberga, je v intervjuju govoril o Strasbergovem inštitutu, ki ga vodi, o metodi, o Marilyn Monroe, Marlonu Brandu, Robertu De Niru, Alu Pacinu in vseh tistih, ki so proslavili Actors Studio. Pogovor z njim je sprehod skozi zgodovino Hollywooda in zgodovino razvoja igralske umetnosti. Govori kot učitelj igre, retorik, ki popolnoma obvladuje svoje telo, svoje misli, svoj glas. Težko sem prišla do besede, sploh ko sem omenila Marilyn Monroe. Razumljivo, ni želel govoriti o nečem, kar je od njene smrti dalje sprožalo kontroverzne odzive, niti ne o dejstvu, da je v oporoki njegovemu očetu zapustila ...