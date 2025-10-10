Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

V nadaljevanju preberite:

V soboto popoldan petega oktobra je bila skupina aktivistov iz flotilje Global Sumud deportirana v Turčijo, večji del pa jih čaka na deportacijo. Na uradni strani flotilje, na razdelku za medije, najdemo zapis: »Globalna flotilja Sumud je bila prestrežena na odprtem morju in ne v izraelskih teritorialnih vodah. Flotilja nikoli ni nameravala vstopiti v izraelske teritorialne vode. Izrael nima pravne pristojnosti nad 12-miljskimi teritorialnimi vodami ob obali Gaze. 458 udeležencev je samovoljno pridržanih brez pravne podlage. Udeleženci niso nameravali iti v Izrael, temveč so bili tja z nezakonito silo pripeljani. […] Izraelska pomorska blokada traja že 17 let in je bistveni del dolgotrajne okupacije, ki je bila v svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča (ICJ) razglašena za nezakonito.«

Ura je tri ponoči. Barcelona še ne spi in zgodba še ni končana.

Nekateri so v Izraelu začeli gladovno stavko, prav vsi, mame, zdravniki in študentje, državljani suverenih držav enaindvajsetega stoletja, pa poročajo o tem, da so v Izraelu z njimi ravnali skrajno grobo. Da so pili vodo iz straniščnih školjk, spali na betonskih tleh, da so jim bila nujno potrebna zdravila odvzeta. Govorijo tudi o tem, da zgodba, ki jo pripovedujejo, ki jo pripovedujem, ni zgodba o njih.