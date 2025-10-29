Od besed k dejanjem? Še za trenutek ostanimo pri besedah

V nadaljevanju preberite:

Pojavi v družbi so neskončno zapleteni, neštete silnice pa si želimo opisati z enostavnim besednjakom. Ko gre za Novo mesto, Dolenjsko in nasilje, sta pri roki dve frazi. Ena govori o romski problematiki. Ta opis prevladuje. Drugi opis govori o kriminalu. Ob iskanju primernega besednjaka – besede so dejanja – je potrebna natančnost. Ne samocenzura, pač pa natančnost. Če ob opisovanju problema dvema najvišjima predstavnikoma države – predsedniku vlade in predsednici republike – spodrsne in govorita o »predstavnikih romske skupnosti«, ki so bili vpleteni v nedopustna dejanja, smo na slabi poti. Kriminalci, odgovorni za nasilje, nikakor niso »predstavniki« romske skupnosti. Ne predstavljajo romske skupnosti. Nasilneži nimajo mandata, da bi romsko skupnost predstavljali v širši družbi. Romski skupnosti sicer pripadajo, nikakor pa je ne predstavljajo.

Problem Novega mesta, pomembnega gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega središča Slovenije, je organizirani kriminal.