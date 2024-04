V nadaljevanju preberite:

Lajšanje trpljenja je med temeljnimi poslanstvi zdravniškega poklica, odrešitev neznosnega trpljenja pa je tudi osnovni namen predlagateljev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Kako je torej mogoče, da so se zdravniki in predlagatelji zakona znašli na različnih bregovih? In kako naj pojasnimo, da zdravniki nasprotujejo zakonu, ki ima po trditvah predlagateljev večinsko podporo javnosti?