Od Gaze do Teherana: kako je Amerika postala ujetnica izraelske agende

Trumpov kaos: Geopolitične iluzije, vojni zločini in izginjanje mednarodnih norm v svetu brez zaupanja.

Kakšna je razlika med kraljem Ludvikom XV. in Donaldom Trumpom? Očitna. Francoz je obljubljal potop po tem, ko ga ne bo več. Après moi, le déluge. Pri ameriškem predsedniku pa se povodenj dogaja že zdaj. Potop brez primere. Katastrofa za katastrofo. Vojna za vojno. Z zemljo zravnana Gaza. Razdejanje v Iranu. Zločini, ki jim ni konca. Mihail Bahtin, ruski literarni teoretik, bi vojnam, ki zdaj uničujejo svet, dejal »noseča smrt«. Smrt, ki rojeva nove smrti. Kaj Trumpa lahko ustavi? »Samo ena stvar,« je odgovoril v enem od intervjujev. »Moja lastna morala. Samo to me lahko ustavi. In to je dobro!« Kaj pa mednarodno pravo? »Ne potrebujem mednarodnega prava,« je razložil. »Nimam namena škodovati nikomur. Moj cilj ni ubijati ljudi!« Kaj pa 178 mrtvih otrok in učiteljic v dekliški šoli v ...