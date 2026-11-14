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    Od kod pridejo uradniki?

    Sodobne družbe so uvedle bistveno kompleksnejše in bolj demokratične postopke odločanja.
    Avstrijsko cesarstvo je administrativna opravila za gradnjo južne železnice končalo v petih letih. Slovenija je za administriativne zadeve, povezane z drugim tirom od Divače do Kopra, potrebovala četrt stoletja. FOTO: Arhiv
    Galerija
    Avstrijsko cesarstvo je administrativna opravila za gradnjo južne železnice končalo v petih letih. Slovenija je za administriativne zadeve, povezane z drugim tirom od Divače do Kopra, potrebovala četrt stoletja. FOTO: Arhiv
    Delo
    14. 11. 2026 | 05:00
    14:47
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    S prvimi načrtovanji tako imenovane južne železnice so na Dunaju začeli leta 1837, leta 1841 pa so ustanovili gospodarsko družbo, ki je bila odgovorna za gradnjo. Ta je bila za tedanje čase izjemno zahtevna: proga pelje čez prelaz Semmering, kjer ima na 42 km razdalje 16 viaduktov in 14 predorov, ob tem pa mora premagati več kot 500 metrov višinske razlike, s čimer je postala prva širokotirna gorska železnica na svetu. Ta del so gradili dobrih šest let. Na manj težavnih odsekih je šlo hitreje: od Gradca do Celja so progo zgradili v petih letih, od Celja do Ljubljane so jo načrtovali tri leta in jo zgradili v naslednjih treh letih. Odsek od Ljubljane do Trsta je bil zaradi barja in Krasa znova težaven: s preučevanjem terena so začeli leta 1842, z gradnjo leta 1849, prvi vlak pa je iz Ljubljane v Trst prisopihal poleti 1857.

    Skratka, za gradnjo 577 kilometrov dolge proge so z načrtovanjem vred porabili 20 let, za samo gradnjo pa 14 let.

     

    Preboj predora Mlinarji železniške proge Drugi tir. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Preboj predora Mlinarji železniške proge Drugi tir. FOTO: Jure Eržen/Delo

     

    Sto petdeset let kasneje smo se v Sloveniji odločili, da med Divačo in Koprom zgradimo 27 km dolg drugi tir. Leta 1996 so gradnjo uvrstili v nacionalni program razvoja železniškega omrežja, leta 2000 je bila dana uradna pobuda za izdelavo prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2005. Enajst let kasneje je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradnja pa se je uradno začela 5. maja 2021. Drugi tir naj bi bil dan v uporabo konec letošnjega leta.

    Od začetkov administrativnih postopkov do konca gradnje je minilo trideset let. Če upoštevamo skupen čas gradnje, administriranja in načrtovanja, je slovenska država zgradila 1,2 kilometra železniške proge na leto, Avstrija pa – sto sedemdeset let prej – 30 kilometrov na leto. Razmerje v hitrosti realizacije projekta je torej 25:1 za Avstrijsko cesarstvo. Hkrati pa je sedanja gradnja drugega tira potekala z bistveno boljšo tehnologijo in manj delavci kot n ekoč: kot mi je uspelo razbrati, je na južni železnici delalo približno 20-krat več delavcev, kar pomeni, da je sodobni delavec na leto naredil približno štirikrat toliko proge kot njegov cesarsko-kraljevi prednik. Tu naš čas nesporno zmaga.

    Drugače je pri administraciji: na Dunaju je od začetka urejanja dokumentacije do začetka gradnje minilo pet let, v Sloveniji pa smo gradbeno dovoljenje kuhali šestnajst let. Od začetka priprave lokacijskega načrta do začetka gradnje pa je minilo 21 let. To pomeni, da so bili avstrijski uradniki približno 32-krat hitrejši od slovenskih. Razlogi za te razlike so na prvi pogled na dlani, saj imamo dandanašnji številne administrativne postopke, ki jih nekoč ni bilo, kot so presoja vplivov na okolje, javne razgrnitve, postopki javnega naročanja, geološke in arheološke raziskave, razlastitve in odkupi, varstvo narave, številne možnosti pritožb itd., itd., da o državljanu Viliju Kovačiču in referendumih, ki jih je sprožil, ne govorimo. V Avstrijskem cesarstvu so pri gradnji tudi manj upoštevali delavske pravice in pravice lokalnih prebivalcev, koncept referenduma je bil takrat neznan, ljudje kot Vili Kovačič pa so slej ko prej čemeli v cesarsko-kraljevih temnicah.

     

    V seštevku vse to pomeni, da birokracija ni le tehnični, ampak predvsem družbeni problem: FOTO:Uroš Hočevar
    V seštevku vse to pomeni, da birokracija ni le tehnični, ampak predvsem družbeni problem: FOTO:Uroš Hočevar

     

    Sodobne družbe so pač uvedle bistveno kompleksnejše in bolj demokratične postopke odločanja, politika pa se vanje vmešava na dnevni ravni in na načine, ki so bili nekoč nepredstavljivi. Seveda pa vse to ne upravičuje 25-krat počasnejše realizacije, še posebej če upoštevamo, da gradnja danes poteka bistveno hitreje kot nekoč. Ne gre prezreti niti tega, da je bila gradnja južne železnice v svojem času neverjeten tehnični dosežek, realiziran brez hujših napak, zato tudi v našem času obsežnega administriranja ne gre razumeti kot nujnega pogoja za preventivno odpravljanje morebitnih napak pri zahtevni gradnji. Tako kot možni razlogi za to neverjetno počasnost ostanejo le še slabo politično usklajevanje in načrtovanje projekta in seveda številni počasni in zapleteni administrativni postopki.

    Veselje do administriranja

    Toda od kje sodobnim družbam veselje do tako počasnega, s političnimi boji prežetega administriranja? Je to težavo res možno rešiti z enim samim nonšalantnim zamahom, tako da, denimo, ukinemo del okoljevarstvenih predpisov in zakonov in čez palec določimo odstotek ljudi, ki jih velja v javnem sektorju odpustiti, kot to verjamejo v vladni koaliciji?

    Za lažje iskanje odgovora na to vprašanje bom javni sektor nekoliko poenostavljeno razdelil na neposredne izvajalce storitev, kot so učiteljice, vzgojitelji, medicinske sestre, uradniki v upravnih enotah itd., ter na administracijo, ki delo v javnem sektorju organizira in nadzira. Del tovrstnih administrativnih opravil je nesporno nujen; ključni vprašanji – ki nam ju zastavlja tudi polžja hitrost gradnje drugega tira – pa seveda sta, koliko in katera od teh opravil so odveč in zakaj so nastala. Od odgovora na ti vprašanji sta odvisna tudi odgovora na vprašanji, za koliko in kako lahko zmanjšamo število zaposlenih v javnem sektorju: brez vednosti o tem lahko javni sektor pohabimo tako, da ne more več izvajati svojih temeljnih nalog. Dobronamerno predpostavljam, da to ni cilj vladajoče koalicije.

     

    Slovenija je država z notorično nizko stopnjo medsebojnega zaupanja. Raziskava European Values Study je leta 2017 pokazala, da le 25 odstotkov prebivalcev Slovenije verjame, da je ljudem mogoče zaupati; na Danskem je denimo takih kar 74 odstotkov.

     

    Povedano drugače, za resen spopad s preveč razvejanim administriranjem in posledično prevelikim javnim sektorjem bi se morali lotiti ne samo posledic (= počasnega in preobsežnega administriranja), ampak tudi razlogov, ki so do teh posledic pripeljali. V slovenskem kontekstu se mi zdita pomembna predvsem dva.

    Zaupanje

    Prvič, Slovenija je država z notorično nizko stopnjo medsebojnega zaupanja. Raziskava European Values Study je leta 2017 pokazala, da le 25 odstotkov prebivalcev Slovenije verjame, da je ljudem mogoče zaupati; na Danskem je denimo takih kar 74 odstotkov (raziskava je desetletna, nova je v teku). V tako nezaupljivem okolju se zdi množica pravil(nikov) in zakonov logična zaščita pred tem, da bi nas soljudje pretirano vlekli za nos. A ker je zakonov in pravilnikov preveč, včasih pa so celo protislovni, je edini način, da preživimo, to, da v njih iščemo luknje, kar še povečuje vtis, da živimo v časih, v katerih se pametni ne držijo pravil. Toda pozor: ker imajo vladajoče koalicije pogosto visoko stopnjo tolerance do malih administrativnih prevar, kadar so njim v prid (zgledov za to je preveč za takle kratek oklepaj in seveda niso vezani le na sedanjo koalicijo), se s tem nezaupanje v družbi samo še povečuje. Visoka stopnja politične razdvojenosti se v takem okolju zdi razumljiva: če že vsi po malem goljufajo in mešetarijo, moram zaupati vsaj mojim, da to počnejo meni v prid. Državne proslave, ki jih del predstavnikov ljudstva bojkotira, govorcem pa se iz ozadja žvižga, so turoben simbol takega stanja duha.

    A zgolj zmanjšanje nezaupanja za odpravo presežnega administriranja ni dovolj. Skozi birokracijo se namreč reproducirajo tudi oblastna razmerja v družbi. Za boljše razumevanje te teze velja najprej narediti mini skok v zgodovino. Skrajno poenostavljeno rečeno je zgodovina 20. stoletja tudi zgodovina vedno večje produktivnosti in tem naraščanja družbenega bogastva. Ti procesi, povezani z razvojem tehnologije in organizacije dela, sami po sebi niso bili le blagodejni: vštric z njimi je hodilo razslojevanje, ki je povzročalo družbene pretrese, v skrajnih primerih pa je vplivalo tudi na izbruh takih in drugačnih levih ali desnih revolucij in s tem globalnih vojaških spopadov. To vrenje se je v drugi polovici 20. stoletja vsaj v zahodnem svetu umirilo z nastankom družb z močnim javnim sektorjem in učinkovitimi socialnimi politikami. Veliki večini prebivalstva je to omogočilo razmeroma dobro življenje in visoko stopnjo družbene mobilnosti, ki je bila pomembno povezana z izobraženostjo. Diplome in spričevala so v tem kontekstu postali vrata v boljši jutri.

    Toda tako nastalo družbeno ravnovesje je bolj krhko, kot se zdi na prvi pogled. Ameriško-rusko-avstrijski zgodovinar Peter Turchin že nekaj desetletij zbira empirične podatke o družbenih vzponih in padcih, med množico razlogov, zaradi katerih družbe razpadajo, pa se mu kot rdeča nit prepletata dva: vedno večje razslojevanje ob hkratni hiperprodukciji izobraženih družbenih elit, za katero zmanjka ustreznih delovnih mest oziroma družbenih položajev. Povedano drugače, slabo plačani ali brezposelni diplomiranci so odlično gnetivo za take ali drugačne protielite, ki rešitev za svoje težave vidijo v radikalni spremembi oblastnih razmerij.

     

     Zgolj zmanjšanje nezaupanja za odpravo presežnega administriranja ni dovolj. FOTO: Uroš Hočevar
     Zgolj zmanjšanje nezaupanja za odpravo presežnega administriranja ni dovolj. FOTO: Uroš Hočevar

     

    A zakaj potem v zadnjih desetletjih do nestabilnosti ni prišlo večkrat, glede na to, da se je v številnih zahodnih državah ves ta čas povečevala dohodkovna ali premoženjska neenakost, število izobražencev pa marsikje dosega že skoraj polovico odraslega prebivalstva?

    Bulšihti

    Moj predlog je, da od tu Turchina beremo skozi optiko, ki jo je s konceptom bulšihtov razvil ameriški antropolog David Graeber (v izvirniku bullshit jobs, kar bi na opisni ravni lahko prevedli kot sralske službe, a jih je Graeberjeva prevajalka Aleksandra Rekar duhovito poslovenila v bulšihte). Bulšihti, pravi Graeber, se množijo zaradi lastnih, notranjih potreb tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju, bodisi ker nepopolni administrativni postopki sprožajo nove nepopolne administrativne postopke bodisi ker so posamezni šefi videti bolj pomembni, če imajo veliko zaposlenih. Ti zaposleni potem pogosto nadzorujejo ljudi, ki delo opravljajo avtonomno in jih v resnici ne bi bilo treba nadzorovati, ali pa si izmišljujejo pravilnike, poročila in dokumente, ki nimajo nobenega neposrednega vpliva na kakovost delovanja organizacije, a sam obstoj takih dokumentov kar kliče po tem, da jih nekdo analizira in postavlja nove zahteve pred tiste, ki jih pišejo. Ti bulšihtarji povzročajo še dodatno delo »neposrednim proizvajalcem«, ki se posledično utapljajo v morju poročil, evalvacij, pravilnikov in sestankov, zaradi česar trpi njihova primarna dejavnost.

    Ker pri nas vladne koalicije ob odhodu z oblasti v javnem sektorju pogosto zaposlijo del svojih strankarskih vojakov, predvidevam, da je v našem javnem sektorju bulšihtanje tudi posledica tihega merjenja moči med uradniki različnih političnih provenienc. Še več. Njihova nezaupljiva koeksistenca je slej ko prej pomemben motor za nastajanje novih in novih pravilnikov in zakonov.

     

    Brzovozna lokomotiva SŽ 03-002. Ena najboljših konstrukcij nekdanje Južne železnice. FOTO: Miško Kranjec/Železniški Muzej SŽ
    Brzovozna lokomotiva SŽ 03-002. Ena najboljših konstrukcij nekdanje Južne železnice. FOTO: Miško Kranjec/Železniški Muzej SŽ

     

    Tako množenje z operativnega stališča nepotrebnih bulšihtarskih delovnih mest, še pravi Graeber, je v nasprotju z logiko klasičnega kapitalizma, kjer mora čim manj zaposlenih ustvariti čim več; v klasičnem kapitalizmu velja enak kriterij seveda tudi za javni sektor. Toda, opozarja Graeber, klasični kapitalizem je že davno tega izumrl: logika sodobnega kapitalizma je v resnici neofevdalna, kjer si moraš – finančni ali politični – plen prigrabiti, nato pa ga prerazdeliš s pomočjo spremstva, organiziranega v hierarhijo nazivov nižjega menedžmenta. Tovrstne fevdalne hierarhije v veliki meri preprečujejo tudi delovanje trga delovne sile, sicer bi bila za dela, za katera notorično primanjkuje zaposlenih – kot so denimo medicinske sestre –, na voljo boljša plačila kot zdaj.

    V seštevku vse to pomeni, da birokracija ni le tehnični, ampak predvsem družbeni problem: vera, da jo je možno odpraviti z umetno inteligenco, je zato podobno naivna kot prepričanje, da jo je možno zmanjšati z odpuščanjem in črtanjem dela zakonov. Preobilja administriranja se lahko trajno in sistemsko znebimo le ob razumevanju družbenih razlogov, ki so pripeljali do njega; prvi korak k temu bi zato moral biti dvig medsebojnega zaupanja v družbi. Šele na taki osnovi bi lahko nastal širši konsenz o tem, katera administrativna opravila povzročajo manj družbenih koristi kot stroškov in jih zato brez večjega tveganja lahko ukinemo.

     

    Od začetkov administrativnih postopkov do konca gradnje je minilo trideset let. Maketa železnice v muzeju. FOTO. Blaž Kondža
    Od začetkov administrativnih postopkov do konca gradnje je minilo trideset let. Maketa železnice v muzeju. FOTO. Blaž Kondža

     

    A ker sedanja koalicija s svojim načinom komuniciranja tovrstno zaupanje sistematično ruši, je njen boj proti birokraciji težko razumeti drugače kot krinko za obračun z ideološkimi sovražniki. Zato je verjetno, da bo končni rezultat njihovih reform več birokracije, kot jo je zdaj, le nekoliko drugačna bo, z drugimi alfa samci in alfa samicami ter z drugačnim spremstvom na čelu. Če nesrečniki, nerodni pri tem, ne bodo demolirali celotne države.

    Nesposobna za velike reči

    Seveda pa to ne pomeni, da administrativna realizacija drugega tira s hitrostjo ranjenega polža ni realen problem. Je. Še več: sedanja vladna koalicija se tu – in še kje drugje – loteva pravih problemov, a za mojo pamet na način, na katerega teh težav ni možno rešiti. Toda to lahko počne tudi zato, ker tako imenovana leva stran političnega spektra teh težav ni zaznavala, kaj šele, da bi dvig družbenega zaupanja razumela kot nujen pogoj za človeku bolj prijazno in manj birokratsko Slovenijo. Posledično ni premogla niti vizije, kako koristi, ki bi jih prinesla odprava nepotrebnega administriranja, uporabiti za večje blagostanje vseh, ne le peščice. Vsaj v tem, mimogrede, je Slovenija podobna Združenim državam: podobno kot Trump je tudi Janša zmagal, ker je bil levi in sredinski del političnega spektra slep za težave, ki so pestile pomemben del volivcev.

    Tudi zato danes živimo v Sloveniji, ki ni več sposobna velikih reči: čas, ko smo bili denimo sposobni zgraditi avtocestni križ, je le še bled spomin. Le kje in kdaj smo tako zavozili? 

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    Kaj lahko se zgodi, da bodo bogati še vedno imeli osebne zdravnike, revni pa bodo na milost in nemilost prepuščeni aplikacijam umetne inteligence.
    14. 11. 2026 | 05:00
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    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
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    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
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    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
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    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
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    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
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    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
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    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
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    Novice  |  Znanoteh
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    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
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    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
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