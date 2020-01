FOTO:Od Kurza do Šarca ali črni božič za koroške Slovence

V času svojega brezlistnega mandata kot (bržkone nepreseženi) minister brez resorja, odgovoren za odnose med Republiko Slovenijo in avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, je prof. dr. Boštjan Žekš imel navado pripovedovati tole anekdoto: na nekem obisku pri Slovencih, ki živijo v Braziliji, se je seznanil s starejšim gospodom slovenskega rodu, ki je vsak teden na lastne stroške (v eno in drugo smer) prevozil 400 km iz nekega manjšega kraja, da bi se ob sobotah udeleževal tečaja slovenščine, ki so ga prirejali v São Paulu. Svojo pripoved je prof. dr. Žekš imel ...