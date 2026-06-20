Od lesenih tribun do Messija: 91-letni kralj mundialov, ki še ne zna reči dovolj

Samo pet mundialov je potekalo brez Enriqueja Macaya. V živo je spremljal vse tri argentinske naslove in vse največje zvezdnike okroglega usnja.
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Macaya Márquez: Na nogometna prvenstva, predvsem na prva, sem odhajal s številnimi neznankami. FOTO: Juan Vasle
Rekorder po številu svetovnih nogometnih prvenstev, argentinski strokovni komentator Enrique Macaya Márquez, pri častitljivih enaindevetdesetih letih te dni poroča že z osemnajstega mundiala v Kanadi, Mehiki in ZDA. Tekme komentira prek televizije na omrežju D-Sports TV in tako kot pred štirimi leti prek valov radia D-Sports. Uradna potrditev je prišla konec aprila z duhovitim, ganljivim in s fantazijo prežetim videooglasom španskega prevoznika Cabify z naslovom: »Če gre Macaya, je mundial boljši.«
Legendarni reporter se je zavihtel na vrh lestvice poročevalcev s svetovnega nogometnega prvenstva pred osmimi leti v Rusiji. V Katarju je prek radijskih valov komentiral vse tekme svetovnih prvakov Argentincev in vodstvo povečal na dve prvenstvi.
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