Samo pet mundialov je potekalo brez Enriqueja Macaya. V živo je spremljal vse tri argentinske naslove in vse največje zvezdnike okroglega usnja.

Rekorder po številu svetovnih nogometnih prvenstev, argentinski strokovni komentator Enrique Macaya Márquez, pri častitljivih enaindevetdesetih letih te dni poroča že z osemnajstega mundiala v Kanadi, Mehiki in ZDA. Tekme komentira prek televizije na omrežju D-Sports TV in tako kot pred štirimi leti prek valov radia D-Sports. Uradna potrditev je prišla konec aprila z duhovitim, ganljivim in s fantazijo prežetim videooglasom španskega prevoznika Cabify z naslovom: »Če gre Macaya, je mundial boljši.« Legendarni reporter se je zavihtel na vrh lestvice poročevalcev s svetovnega nogometnega prvenstva pred osmimi leti v Rusiji. V Katarju je prek radijskih valov komentiral vse tekme svetovnih prvakov Argentincev in vodstvo povečal na dve prvenstvi. Reklamni videospot za podjetje, ki deluje prek ...