Od Messijeve lože do odra oskarjev: zgodba Guillerma Francelle

V nadaljevanju preberite:

Igralec, komik, producent in režiser je bil rojen leta 1955 v Buenos Airesu. Velja za enega­­ od najvplivnejših igralcev v Argentini. Vsi njegovi filmi so uspešnice. Ducat jih je zbral več kot milijon gledalcev. Med filmskimi produkcijami izstopajo Argentinec v New Yorku (1998), Rudo y Cursi (2008), Skrivnost njihovih oči (2009), nagrajen z oskarjem za najboljši tujejezični film, Levje srce (2013), Klan (2015), Rop stoletja (2020) in Homo Argentum (2025).

Film Homo Argentum, v katerem v šestnajstih likih uprizarja odtise argentinskega značaja, podira rekorde. V prvih desetih dneh – premiera je bila v drugi polovici avgusta – ga je v kinodvoranah po državi pod južnim križem videlo več kot milijon gledalcev. Film je povzročil nacionalno razpravo. Avtorja sta napovedala Homo Argentum 2.

Z Guillermom Francello se poznava in sva prijatelja, odkar sva bila sošolca na novinarski visoki šoli v Buenos Airesu. Na njegovo povabilo sem si ogledal predpremiero nove uspešnice.