Od muzeja idealov do muzeja iluzij

V nadaljevanju preberite:

Število muzejev v svetu je v zadnjih letih v skokovitem porastu. Razloge lahko pripišemo predvsem dinamični gospodarski rasti in poudarku razvoja kulturnega turizma. Po podatkih Unesca je bilo leta 1975 na svetu 22.000 muzejev, leta 2021 pa že 104.000. Spremenila se je tudi vloga muzejev v družbi. Preoblikovali so se iz raziskovalnih institucij v institucije skupnosti, odprte vsem in namenjene delovanju za javno dobro.