Od Nürnberga do Gaze: ko molk mednarodne skupnosti postane sokrivda

Ena izmed glavnih žrtev nacističnega in fašističnega terorja je bil judovski narod. V sodbi mednarodnega sodišča je posebej izpostavljeno načrtno uničevanje judovskega naroda, načrtno izstradanje, izživljanje nad judovskim narodom kot najhujše elemente iztrebljanja, kar pojmujemo kot genocid. A prav danes izraelska država izvaja iste zločine načrtnega uničevanja in iztrebljanja palestinskega naroda. V dveh letih so namreč izraelske oborožene sile – IDF – pobile več kot 60.000 Palestincev (to je več kot tri odstotke prebivalstva). S ciljem etničnega čiščenja območja Gaze Izrael izvaja načrtno izstradanje, popolno uničenje infrastrukture in bolnišnic, prisilne izgone, ustvarja učinek koncentracijskega taborišča ter izvaja množične poboje palestinskega prebivalstva, ki čaka na hrano.

Zgodovinski in pravni analitiki opozarjajo, da se druga svetovna vojna ni začela z napadom na Poljsko – kar je Hitler upravičeval s tem, da naj bi Poljaki ugrabili nemške delavce na obmejni radijski postaji (ali ni to podobno opravičilu Izraela?) –, temveč z ignoriranjem mednarodnega prava in mednarodnih institucij.

Meddržavno sodišče v Haagu je letos izrecno zahtevalo od Izraela, da preneha izvajati nasilna dejanja proti palestinskemu ljudstvu, ki pomenijo genocid. Izrael pa to in vse obveznosti po mednarodnem pravu – s podporo ZDA – vehementno ignorira.