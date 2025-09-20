Od poskusa udara do zapora: Vrhovno sodišče rešuje Brazilijo

V nadaljevanju preberite:

Spodleteli prevzem oblasti s strani Jairja Bolsonara, nekdanjega predsednika Brazilije, je dobil sodni epilog: 11. septembra letos ga je brazilsko vrhovno federalno sodišče (STF) zaradi poskusa vojaškega udara, spodkopavanja ustavnega reda, načrtovanja umora sedanjega predsednika in podpredsednika države ter ustavnega sodnika in poškodovanja državne imovine obsodilo na 27 let zapora, njegovih sedem tesnih sodelavcev pa na od 25 do dveh let zapora.

»S tem vrhovnim sodiščem lahko jaz opravim s pomočjo enega vojaka in enega desetnika,« je eden od Bolsonarovih štirih sinov izjavil novinarjem, ko je bil njegov oče še predsednik države. To sodišče, ki je obenem ustavno sodišče, je skladno s svojimi pristojnostmi – tako v odločbah kot v javnih polemikah – sproti opozarjalo na številne resne nepravilnosti Bolsonarove vlade, ko je kolektivno varovalo ustavni red in pravno državo. Na nedemokratične procese je dosledno kazal tudi vrhovni sodnik Alexandre de Moraes, ki mu sicer nihče ne more očitati levičarskih prepričanj, a je v očeh članov Bolsonarovega posmehljivega klana poosebljal zanje sovražno »republiko sodniških tog«, ki je branila temelje demokracije. Zato se je znašel na njihovi »listi za odstrel«.