Od Šentjošta nad Horjulom do Silicijeve doline

Uspeh slovenskega znanstvenika Jureta Leskovca v Silicijevi dolini ima več kot polstoletno predzgodovino.

Kalifornijsko mesto Mountain View šteje dobrih 80.000 prebivalcev. Do univerze Stanford, ene najbolj prodornih svetovnih univerz, je nekaj kilometrov. V mestu je svoj sedež postavila korporacija Google. Do Palo Alta, kjer je zrasla družba Facebook, je deset minut vožnje. In v Mountain Viewu je od leta 2021 delovalo zagonsko podjetje Kumo AI. Podjetje je začelo poslovati v času, ko umetna inteligenca z velikimi jezikovnimi modeli še ni bila redna gostja časopisnih naslovnic. Soustanovitelj podjetja je Jure Leskovec, slovenski podatkovni znanstvenik, rojen leta 1980. Ko se je podjetje Kumo AI stehtalo na trgu, se je izkazalo, da je vredno okrog 400 milijonov evrov. Za nakup podjetja Kumo AI se je odločila korporacija Nvidia, ki stoji nekaj minut vožnje vzhodno. Jure Leskovec kot redni ...