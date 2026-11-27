Dvesto dni je minilo od trenutka, ko je nova parlamentarna večina – nove vlade takrat še ni bilo – sprejela zakon o interventnih ukrepih za razvoj države. Če smo zelo natančni: 201 dan je od takrat. Izhodišči te interventne intervencije sta bili dve. Prvič, država naj bi bila v katastrofalnem stanju, zato je bliskovito ukrepanje nujno. In drugič: ukrepi, ki so na mizi, so dobri prav za vse. Vsi nekaj dobijo. Če heterogene ukrepe, ki nekaj dajo sobodajalcem, nekaj potrošnikom, nekaj kupcem energentov, nekaj plačnikom prispevkov za socialno varnost, nekaj tistim z visokimi dohodki, nekaj upokojencem, nekaj pa espejem, zvežemo v primerno butaro, potem bodo vsi nekaj dobili, nam je sporočal zagovorniški štab intervencije. Ali kot je to alkimijo pojasnil predsednik državnega zbora na enem od ...