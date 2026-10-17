Tehnofašizem, droni in cerkev: zemljevid, ki dokazuje genocid

Ozračje se je naelektrilo že junija ob razglasitvi zmagovalca v kategoriji Interaktivna umetnost +. Mednarodna žirija je namreč glavno nagrado zlata nika podelila skupini Forensic Architecture za raziskovalno umetniško delo Kartografija genocida: Ravnanja Izraela v Gazi od oktobra 2023. Nagrajeno delo je razcepilo avstrijsko politično in medijsko javnost, vodstvo festivala pa je bilo deležno političnih in lobističnih pritiskov. Festival je kategorijo Interaktivna umetnost uvedel leta 1990, a ker je razvoj digitalnih tehnologij omogočal vse bolj raznolike načine njihove umetniške uporabe, je pred desetletjem poimenovanju Interactive Art dodal znak +. Razumevanje interaktivnosti tako ni več omejeno na interakcijo v smislu »klikni in se nekaj zgodi«, temveč vključuje nove in raznolike ...