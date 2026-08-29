Kekec, Vesna, Dolina Miru, Ples v dežju ... in propad

Zakaj iskati stare sledi o nekdanjem Triglav filmu? Če ne bi sledili njegovemu črno-belemu znaku v špicah starejših slovenskih filmov, bi verjetno pojem po skoraj petdesetih letih, kar se Triglav film ne pojavlja več, že izginil iz zavesti gledalcev. V tridesetih letih obstoja, kolikor je podjetje produciralo filme, je bil Triglav film pojem slovenskega filma, odličnih režiserjev, igralcev, slovenskega dialoga, Kekcev, Vesne, malega Petra, Majde Potokar kot Mete, Marušinega plesa, Temnikarjeve pokončnosti in še mnogih. V povojnih mesecih leta 1945 se je v novih razmerah postavljala na noge razvejena kinematografska dejavnost in valovi tega burnega obdobja so iz Beograda razumljivo pljusknili tudi v Slovenijo. Zaradi delujoče centralizacije so se nekateri dogodki v Sloveniji zgodili s ...