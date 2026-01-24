Odcepitev Evrope od Donalda Trumpa

Trumpova nenadna obsedenost z Grenlandijo podira stoletne temelje mednarodnih diplomatskih odnosov. Donald Trump in njegovo predsedovanje bo gotovo vsaj posredno vplivalo tudi na predvolilno dogajanje v Sloveniji ter politične odločitve in gospodarske poteze prihajajoče vlade.

Poglejmo zato, kakšna je politika Donalda Trumpa, njeni cilji, metode in posledice, kaj je pripeljalo ameriškega predsednika do takšne obsedenosti z Grenlandijo ter kaj vse to pomeni za politiko in gospodarstvo EU in seveda Slovenije.

Če hočemo ugotoviti, kaj so dejanski cilji Donalda Trumpa, se je dobro spomniti lanske izjave njegovega svetovalca v prvem mandatu in kontroverznega medijskega vplivneža Steva Bannona. Dejal je, da je cilj ameriške administracije zasuti javnost z izvršnimi odločitvami. Mediji se bodo osredotočili na eno, morda dve potezi, preostale bodo neopažene. Zelo pomembno je, pravi Bannon, da se vlada pri tem ne ustavlja, ampak »rafalno« izdaja vedno nove izvršne ukaze.