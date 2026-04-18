Odgovornost, ki se ji univerze ne smejo izogniti

Ena ključnih dilem prihodnjih let je vprašanje, kako posredovati znanje in predvsem, katero znanje je v sodobnem svetu sploh ključno in ga je treba predajati mladim. V političnih in gospodarskih razpravah se pogosto pojavlja zahteva po vedno večji specializaciji študijskih programov. Univerze naj bi proizvajale čim bolj ozko usposobljene kadre, prilagojene trenutnim potrebam trga dela.

Takšen pogled je kratkoviden. Trg dela se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Poklici nastajajo in izginjajo v razponu nekaj let. Znanje, ki je danes visoko cenjeno, je lahko jutri zastarelo. V takšnih razmerah postaja ključno nekaj drugega: sposobnost prilagajanja, kritičnega razmišljanja, razumevanja širšega družbenega konteksta in nenehnega učenja.