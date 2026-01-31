V javnem zdravstvu ne smemo dopustiti, da na vrsto pridejo le tisti, ki plačajo

Predsednik vlade Robert Golob je minula štiri leta nenehno poudarjal, da je zdravstvena reforma prioriteta te vlade. Vsekakor ni enotne ocene, kako uspešna je bila pri tem; ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel tako rekoč ves mandat odgovarja na kritike zaradi odhodov zdravnikov, ki že dve leti stavkajo, števila prebivalcev brez osebnega zdravnika in dolgih čakalnih vrst. Prepričana je, da gredo spremembe, ki so jih uvedli, v pravo smer.

V intervjuju za Sobotno prilogo ste pred dobrim letom napovedali, da bo sistem zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti zanihal. V katerem delu nihaja smo? Kdaj se bo ustavil?

V noveli zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) so predvsem bolj jasno definirani pogoji za delo zdravstvenih delavcev zunaj matične ustanove. Jasno je torej, da z izdajo soglasja delodajalca delavcu ne sme biti povzročena škoda javnemu zavodu, da zaposleni ne sme zavračati sodelovanja pri skrajševanju čakalnih vrst, da ne sme zavračati nadurnega dela in dela v neprekinjenem zdravstvenem varstvu, pa tudi, da matični zavod nima potrebe po dodatnem delu. Če zaposleni vse te pogoje izpolnjuje, lahko dobi soglasje za delo drugje. Zelo pomembno je tudi, da je v noveli zakona omejeno delo prek espeja in da je koncesionarjem naloženo izvajanje programa z lastnimi zaposlenimi. To so precejšnje spremembe, ki jih je novela prinesla v sistem, tako izvajalci kot zaposleni se jim morajo prilagoditi.

Glede nihaja – predvideli smo enoletno prehodno obdobje za prilagoditve, da izvajalci in zaposleni sprejmejo vse spremembe, se pravi do 21. maja, gotovo pa bo v nekaterih delih nihaj trajal najmanj do konca tega leta.