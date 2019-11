Odisej na levem bregu Sene

Knjigarna se je rodila na križišču ljubezni do knjig, na križišču francoske in angleške literature, na križišču ljubezni dveh žensk, piše Noël Riley Fitch v obsežni knjigi Sylvia Beach and the Lost generation (Sylvia Beach in izgubljena generacija). Zgodovina literarnega Pariza v dvajsetih in tridesetih. Tudi ta knjiga na prvi strani nosi pečat te knjigarne, tako kot še mnoge druge na moji polici. Kadar grem v Pariz, vsakič prečkam Seno in vstopim v zeleno pobarvano knjigarno z obledelo rumenkasto tablo z napisom Shakespeare and Company, vsakič kupim nekaj knjig, se izgubim med natrpanimi lesenimi policami in škripajočim ...