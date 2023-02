Odločitev, ki razdvaja

V nadaljevanju preberite:

Ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve in terminologija, ki ga spremlja, pomenita udarec po osamosvojitvi. V naslovu novega muzeja ne sme biti besede »osamosvojitev«. Ne bom se ukvarjal z vprašanjem, kako bodo v tuje jezike prevajali »sodobno in novejšo«, je zapisal Lojze Peterle. Očitno hoče sedanja oblast v območje že tako močne polarizacije potisniti tudi osamosvojitev samo. Vprašanje je, kakšne bodo posledice, kaj bomo od tega imeli, če se bomo udarili še na to temo, kajti nova delitev bo zadevala temelj naše državnosti, za katerega so doslej slavnostni govorniki na državnih proslavah govorili, da smo ga postavili na podlagi plebiscitarne volje naroda skupaj in za vse.